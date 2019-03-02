Лавров и Помпео обсудили по телефону ситуацию в Венесуэле

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Лавров и Помпео обсудили по телефону ситуацию в Венесуэле

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Фото: © Flickr/Gage Skidmore, РИА Новости/Сергей Гунеев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео. Стороны обсудили происходящее в Венесуэле.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Глава российского дипведомства осудил вмешательство Вашингтона во внутренние дела Боливарианской Республики.

Лавров подчеркнул, что деструктивное внешнее воздействие под видом гуманитарной помощи не имеет чего-либо общего с демократическим процессом.

Напомним, сейчас в Венесуэле наблюдается противостояние легитимной власти в лице Николаса Мадуро и оппозиционного политика Хуана Гуайдо, который объявил себя "временным главой государства".

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