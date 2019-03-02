Стала известна средняя стоимость заправки автомобиля в России

Эксперты провели опрос среди автолюбителей и выяснили, что минимально на топливо у них уходит 1000 рублей.

42% россиян тратят около 4 тысяч рублей в месяц для заправки своих автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Как отмечается, стоимость топлива несколько выросла после повышения НДС до 20% с 1 января 2019 года. 20,6% респондентов заявили, что свою машину заправляют на 3500 рублей в месяц. 17,2% россиян тратят 2500 рублей. 15% водителей обходятся 1500 рублей. 5% автомобилистов заправляются на 1000 рублей в месяц.

— Как мы видим из инфографики, 62,6% опрошенных тратят на топливо более 3 тысяч рублей в месяц. Разделив эту сумму на среднюю стоимость топлива за литр, получим, что в среднем пробег их автомобилей за день составляет более 20 километров, — говорит ведущий аналитик агентства Михаил Кулиш.

По его словам, выходит, что две трети респондентов пользуются автомобилем ежедневно.