"Честно — волновалась". Хоркина поделилась впечатлениями от открытия Универсиады

Спортсменку также удивила атмосфера, царившая на арене во время праздничного действа.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, которая вместе с 11-кратным чемпионом мира по хоккею с мячом Сергеем Ломакиным — старшим зажигала огонь Универсиады-2019, поделилась своими эмоциями от церемонии открытия игр.

В беседе с ТАСС она поблагодарила всех организаторов соревнований за оказанное ей доверие быть послом и факелоносцем Универсиады.

— Мне эта роль знакома, ведь я была послом и Олимпиады в Сочи, и Военных игр. Мне кажется, сегодня я справилась со своей задачей, но скажу честно — волновалась, — сказала Хоркина.

Спортсменку также удивила атмосфера, царившая на арене во время праздничного действа. Она подчеркнула, что для всех участников соревнований момент зажжения огня является одним из основных, так как после него всё начинается.

Напомним, сегодня в Красноярске стартовали XXIX Всемирные зимние студенческие игры, которые продлятся до 12 марта.