В Неаполе арестовали главу мафиозной организации каморра

Отмечается, что задержанный занимает второе место в рейтинге самых разыскиваемых итальянских преступников, находящихся в международном розыске. Его опережает лишь один из глав коза ностра.

В результате совместной операции сотрудников правоохранительных органов и карабинеров 2 марта в Италии удалось задержать главу мафиозной организации каморра Марко Ди Лауро. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Отмечается, что задержанный занимает второе место в рейтинге самых разыскиваемых итальянских преступников, находящихся в международном розыске. Его опережает лишь один из глав коза ностра Маттео Мессина Денаро.

По предварительным данным, Ди Лауро был приговорён к пожизненному лишению свободы ещё в 2012 году, однако задержать его не удалось.

Преступник делал пластическую операцию с целью изменить внешность и, по данным источников в полиции, в прошлом даже переодевался в женскую одежду ради маскировки.