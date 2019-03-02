За €55 тысяч. В Нидерландах выставили на продажу Lada Vesta

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За €55 тысяч. В Нидерландах выставили на продажу Lada Vesta

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Фото: © Race Cars Direct

Отмечается, что в прошлом гоночный болид принимал участие в мировом "туринге" WTCC от лица французской команды.

В Нидерландах выставили на продажу гоночный седан Lada Vesta TC1, принадлежащий французской команде RC Motorsport. Об этом сообщили на сайте Race Cars Direct.

<p>Фото: © <a href="https://racecarsdirect.com/Advert/Details/92530/lada-vesta-wtcc" target="_blank">Race Cars Direct</a></p>

Как уточняется, покупка автомобиля обойдётся покупателю в 55 тысяч евро.

Данная модель— третья и последняя из автомобилей серии Lada Vesta, выставленная на продажу в Нидерландах командой RC Motorsport.

<p>Фото: © <a href="https://racecarsdirect.com/Advert/Details/92530/lada-vesta-wtcc" target="_blank">Race Cars Direct</a></p>

Отмечается, что в прошлом гоночный болид участвовал в мировом "туринге" WTCC.

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