За €55 тысяч. В Нидерландах выставили на продажу Lada Vesta

В Нидерландах выставили на продажу гоночный седан Lada Vesta TC1, принадлежащий французской команде RC Motorsport. Об этом сообщили на сайте Race Cars Direct.
Как уточняется, покупка автомобиля обойдётся покупателю в 55 тысяч евро.
Данная модель— третья и последняя из автомобилей серии Lada Vesta, выставленная на продажу в Нидерландах командой RC Motorsport.
Отмечается, что в прошлом гоночный болид участвовал в мировом "туринге" WTCC.
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