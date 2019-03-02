Самолёт выкатился за пределы взлётной полосы при посадке в Петербурге

В аэропорту Пулково в Петербурге самолёт при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщает ТАСС.

Инцидент случился с рейсом авиакомпании Uzbekistan Airways. Отмечается, что самолёт сообщением Ташкент — Санкт-Петербург выкатился за пределы ВПП из-за плохих погодных условий.

— Пассажиры были оперативно сняты с борта самолёта и на автобусах доставлены в терминал. Воздушное судно будет отбуксировано на место стоянки, — рассказали агентству в пресс-службе компании.

Как уточняется, аэропорт работает в штатном режиме. Взлёт и посадка осуществляются со второй ВПП.

Ранее сообщалось, что самолёт, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, не смог совершить посадку в Пулково из-за снегопада.