Самолёт выкатился за пределы взлётной полосы при посадке в Петербурге

В аэропорту Пулково в Петербурге самолёт при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщает ТАСС.
Инцидент случился с рейсом авиакомпании Uzbekistan Airways. Отмечается, что самолёт сообщением Ташкент — Санкт-Петербург выкатился за пределы ВПП из-за плохих погодных условий.
— Пассажиры были оперативно сняты с борта самолёта и на автобусах доставлены в терминал. Воздушное судно будет отбуксировано на место стоянки, — рассказали агентству в пресс-службе компании.
Как уточняется, аэропорт работает в штатном режиме. Взлёт и посадка осуществляются со второй ВПП.
Ранее сообщалось, что самолёт, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, не смог совершить посадку в Пулково из-за снегопада.
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