СМИ: Войска коалиции снова применили белый фосфор в Сирии

При бомбардировках в сирийском Дейр-эз-Зоре международная коалиция во главе с США вновь применила белый фосфор, передаёт SANA.
По данным агентства, целью авиаудара, во время которого было применено запрещённое оружие, стал последний оплот боевиков ИГИЛ* — населённый пункт Эль-Багуз.
Напомним, использование боеприпасов, содержащих белый фосфор, запрещено Дополнительными протоколами к Женевской конвенции в 1977 году. Ранее СМИ неоднократно обвиняли коалицию в использовании подобного оружия.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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