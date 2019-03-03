Трамп пожаловался, что СМИ неверно толкуют его шутку о России

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские СМИ до сих пор превратно интерпретируют его шуточное обращение к российским хакерам, прозвучавшее в ходе президентской гонки в 2016 году. Об этом глава Белого дома заявил, выступая на конференции консервативных кругов Республиканской партии в США.

Как уточняется, Трамп напомнил о своём саркастическом обращении к России с просьбой помочь найти пропавшие электронные письма Хиллари Клинтон.

По словам Трампа, "фальшивые СМИ" до сих пор неверно интерпретируют его слова и серьёзно заявляют, что он "попросил Россию получить электронные письма", выступая на пресс-конференции в 2016 году.

Напомним, скандал с участием Хиллари Клинтон произошёл во время президентской гонки в США в 2016 году. Тогда выяснилось, что бывшая первая леди использует свою личную почту для служебной переписки. Благодаря хакерской атаке были обнародованы десятки тысяч писем Клинтон и её собеседников.

Позднее она передала во внешнеполитическое ведомство свою переписку, однако часть личных писем удалила.