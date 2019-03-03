Клинцевич прокомментировал задержание россиянина в Греции

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Клинцевич прокомментировал задержание россиянина в Греции

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Франц Клинцевич. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Член Комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что задержание россиянина Евгения Калинина в Греции подрывает многовековые отношения государств. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Реагируя на просьбы украинской власти, возникшей в результате государственного переворота, она (Греция. — Прим. Лайфа) совершает неправомочные по своей сути действия, — отметил сенатор.

Напомним, Калинин был задержан в аэропорту Афин по запросу Украины. В настоящее время россиянин находится в тюрьме в ожидании "запроса на экстрадицию" в Незалежную.

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