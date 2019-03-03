Путин посетит деревню Универсиады в Красноярске и пообщается со спортсменами

Российский лидер Владимир Путин 3 марта посетит деревню Универсиады, проходящей в Красноярске, а также пообщается со спортсменами.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Кремля, Путин планирует также побывать на одном из соревнований.

Напомним, визит президента РФ в Красноярск начался 2 марта. Лайф писал, что оценил церемонию открытия 29-й Всемирной зимней универсиады. Глава государства на встрече с руководством Международной федерации университетского спорта выразил надежду, что это мероприятие пройдёт на высоком уровне.

Как подчеркнул Путин, зрителям и участникам дни Универсиады запомнятся на всю жизнь, а она войдёт в историю мирового спорта.

— Именно такими стали летняя Универсиада в Казани, Игры в Сочи, чемпионат мира по футболу — все крупные спортивные форумы, которые принимала Россия и провела их не просто на достойном, а на высочайшем уровне, — отметил российский лидер.

В Универсиаде-2019 участвует около трёх тысяч спортсменов, представляющих 50 стран в 11 видах спорта. Стоит отметить, что Россия впервые принимает зимние студенческие игры и вполне может их выиграть.