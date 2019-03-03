Украинские националисты призвали посадить Порошенко в тюрьму

Украинские националисты призвали посадить в тюрьму лидера Незалежной Петра Порошенко, а также заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря, которые ранее носили фамилию Свинарчук. Об этом сообщает "Страна.ua".

По информации издания, националисты из 20 регионов страны прошли маршем по центральным улицам Киева. Кроме того, они вывесили баннер с призывом посадить в тюрьму Порошенко и Гладковских на майдане Незалежности.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко призвал рассстрелять Порошенко за госизмену.