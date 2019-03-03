Браудера обвинили в убийстве ещё одного российского бизнесмена

Следственный комитет РФ предъявил обвинения в убийстве российского бизнесмена Александра Перепеличного главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру. Об этом финансист написал в "Твиттере".
Напомним, Браудер обвиняется в организации преступного сообщества. В середине ноября в Генпрокуратуре заявили, что Браудер будет объявлен в международный розыск, а его имущество будет подвергнуто аресту для дальнейшей конфискации.
Позже суд Москвы заочно арестовал финансиста.
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