Браудера обвинили в убийстве ещё одного российского бизнесмена

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Браудера обвинили в убийстве ещё одного российского бизнесмена

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Уильям Браудер. Фото: ©РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез

Следственный комитет РФ предъявил обвинения в убийстве российского бизнесмена Александра Перепеличного главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру. Об этом финансист написал в "Твиттере".

Напомним, Браудер обвиняется в организации преступного сообщества. В середине ноября в Генпрокуратуре заявили, что Браудер будет объявлен в международный розыск, а его имущество будет подвергнуто аресту для дальнейшей конфискации.

Позже суд Москвы заочно арестовал финансиста.

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