Защита Емельяненко планирует обжаловать решение о его аресте

Защита Александра Емельяненко обжалует решение Кисловодского городского суда об административном аресте бойца на 10 суток.
— Обязательно обжалуем, так как считаем его незаконным и необоснованным, — рассказал ТАСС адвокат спортсмена Кахабер Долбадзе.
Напомним, пьяный Александр Емельяненко был задержан в Кисловодске. В суде он признал, что сел за руль нетрезвым, но не согласился, что оказывал сопротивление при задержании. По словам Емельяненко, его спровоцировали полицейские.
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