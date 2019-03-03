Защита Емельяненко планирует обжаловать решение о его аресте

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Защита Емельяненко планирует обжаловать решение о его аресте

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Александр Емельяненко. Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Защита Александра Емельяненко обжалует решение Кисловодского городского суда об административном аресте бойца на 10 суток.

— Обязательно обжалуем, так как считаем его незаконным и необоснованным, — рассказал ТАСС адвокат спортсмена Кахабер Долбадзе.

Напомним, пьяный Александр Емельяненко был задержан в Кисловодске. В суде он признал, что сел за руль нетрезвым, но не согласился, что оказывал сопротивление при задержании. По словам Емельяненко, его спровоцировали полицейские.

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