Трамп предсказал свою победу на выборах в 2020 году

Американский лидер Дональд Трамп предрёк свою победу на президентских выборах в 2020 году. Об этом он заявил во время выступления на конференции консервативных кругов Республиканской партии США.

По словам Трампа, на следующих выборах он победит с большим отрывом, чем в 2016 году.

Кроме того, глава Белого дома раскритиковал демократов за беспокойство об изменении климата, а также осудил законодателей за расследования, от которых его уже "тошнит".

Ранее Лайф сообщал, что Конгресс США планирует проверить все налоговые декларации Трампа за последние 10 лет.

Напомним, спецслужбы США приписывают России вмешательство в американские выборы в 2016 году. Расследованием этих якобы попыток влияния на протяжении уже почти двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В феврале 2018 года Минюст США обвинил 13 россиян и три компании в том, что они пытались вмешаться в выборы президента в 2016 году.