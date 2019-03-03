Звезда "Папиных дочек" поздравила россиян с приходом весны откровенным фото

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Звезда "Папиных дочек" поздравила россиян с приходом весны откровенным фото

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Фото: © Instagram/liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", поздравила жителей России с приходом весны фото в купальнике.

В "Инстаграме" звезда опубликовала фото на фоне снежных красот Югры.

— Будто вырезали мою картонную фигуру и поместили в лес. Иней на волосах только усиливает это ощущение, — подписала снимок актриса.

Она также призналась, что фото не хватает резкости и "позировать долго было немножко прохладно".

— Зато так резко потом греться рванула! — добавила Арзамасова.

Как пишет Ura.ru, актриса приехала в Ханты-Мансийск на международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня". Помимо Арзамасовой участниками мероприятия стали Анжелика Каширина, Дмитрий Хрусталёв, Дмитрий Захаров, Павел Акимкин, Андрей Удалов, Елена Николаева, Алиса Гребенщикова.

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