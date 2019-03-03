Звезда "Папиных дочек" поздравила россиян с приходом весны откровенным фото

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", поздравила жителей России с приходом весны фото в купальнике.
В "Инстаграме" звезда опубликовала фото на фоне снежных красот Югры.
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А эта фотография мне самой кажется фотошопом 😂 Будто вырезали мою картонную фигуру и поместили в лес. Иней на волосах только усиливает это ощущение. Простите, не в фокусе, резкости не хватает, но позировать долго было немножко прохладно 😂 Зато так рРррЕзко потом греться рванула! #хантымансийск #весна Всем бодрого дня! ❤️☺️
— Будто вырезали мою картонную фигуру и поместили в лес. Иней на волосах только усиливает это ощущение, — подписала снимок актриса.
Она также призналась, что фото не хватает резкости и "позировать долго было немножко прохладно".
— Зато так резко потом греться рванула! — добавила Арзамасова.
Как пишет Ura.ru, актриса приехала в Ханты-Мансийск на международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня". Помимо Арзамасовой участниками мероприятия стали Анжелика Каширина, Дмитрий Хрусталёв, Дмитрий Захаров, Павел Акимкин, Андрей Удалов, Елена Николаева, Алиса Гребенщикова.
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