СМИ: Экс-министра доходов и сборов ДНР задержали в России

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СМИ: Экс-министра доходов и сборов ДНР задержали в России

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Александр Тимофеев. Фото: ©РИА Новости/Сергей Аверин

Бывший министр доходов и сборов Донецкой Народной Республики Александр Тимофеев задержан в Ростове-на-Дону сотрудниками спецслужб.

Как пишет местный портал DonDay, Тимофеев по прозвищу Ташкент последнее время жил в Ростове-на-Дону.

По данным издания, 47-летний экс-министр уже доставлен в Москву для проведения следственных действий.

Напомним, 31 августа в кафе "Сепар" в Донецке в результате взрыва погибли глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Также были ранены ещё 11 человек, среди которых был и Тимофеев. Экс-министр получил тяжёлое ранение. Позднее Тимофеева освободили от всех должностей в ДНР, он покинул территорию республики

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