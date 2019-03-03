Не менее 20 человек погибли из-за паводка в Афганистане

В результате паводка в Афганистане погибло не менее двадцати человек, ещё десять пропали без вести. Об этом 2 марта сообщили на сайте Управления ООН по координации гуманитарной деятельности.

Отмечается, что пострадавшие семьи были эвакуированы в безопасные районы.

По данным организации, паводок образовался из-за проливных дождей, обрушившихся на провинцию Кандагар 1 марта.

— За последние 30 часов в районах выпало порядка 97 миллиметров осадков, — отметили в пресс-службе УКГД ООН.

По оценкам специалистов, по всей стране от стихии пострадало не менее 2000 домов.

Кроме того, сообщается о серьёзных повреждениях инфраструктуры.