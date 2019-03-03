"Достояние народа". В Крыму ответили на требования "Нафтогаза" по активам

Требования "Нафтогаза" о возмещении убытков за потерю крымских активов безосновательны. Об этом заявил председатель Комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
— Крым вернулся в состав Российской Федерации по результатам волеизъявления народа, поэтому государственное имущество стало народным достоянием, — приводит его слова РИА "Новости".
Напомним, 1 марта "Нафтогаз" заявил о победе по иску против РФ из-за крымских активов.
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