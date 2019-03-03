"Достояние народа". В Крыму ответили на требования "Нафтогаза" по активам

Читайте также

"Достояние народа". В Крыму ответили на требования "Нафтогаза" по активам

10

Фото: © РИА Новости

Требования "Нафтогаза" о возмещении убытков за потерю крымских активов безосновательны. Об этом заявил председатель Комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

— Крым вернулся в состав Российской Федерации по результатам волеизъявления народа, поэтому государственное имущество стало народным достоянием, — приводит его слова РИА "Новости".

Напомним, 1 марта "Нафтогаз" заявил о победе по иску против РФ из-за крымских активов.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×