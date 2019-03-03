Из-за КНДР. США и Южная Корея решили прекратить совместные учения

Страны пришли к выводу, что это необходимо сделать ради денуклеаризации Корейского полуострова.

Вашингтон и Сеул договорились о прекращении традиционных совместных учений вооружённых сил США и Республики Корея Foal Eagle и Key Resolve.

По предварительным данным, стороны пришли к такому решению в результате телефонного разговора между министром национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду и его коллегой из США Патриком Шэнаханом.

Главы ведомств пришли к выводу, что это необходимо сделать ради денуклеаризации Корейского полуострова.

— Министр (национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду. — Прим. Лайфа) и исполняющий обязанности министра обороны США пришли к выводу, что решение альянса внести коррективы в проведение военных учений отражает намерения обеих стран поддержать дипломатические усилия, направленные на снижение напряжённости и завершение процесса денуклеаризации Корейского полуострова, — цитирует Министерство обороны агентство Yonhap.

Как писал Лайф, ранее в Ханое прошёл двухдневный саммит США и КНДР. Переговоры главы Белого дома Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына завершились досрочно, однако американский лидер настроен оптимистично и планирует продолжить обсуждение.