Актёр из "Интернов" пострадал на съёмках реалити-шоу

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Актёр из "Интернов" пострадал на съёмках реалити-шоу

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Кадр сериала "Интерны" / © Кинопоиск

Звезда сериала "Интерны" Илья Глинников получил травму ноги во время участия в проекте "Последний герой. Актёры против экстрасенсов".

Как сообщает StarHit, Глинников неудачно упал, когда преодолевал полосу препятствий. Оказалось, что у него выбита коленная чашечка.

Впрочем, повредив ногу, актёр не оставил съёмки, продолжив выполнение задания.

— С больным коленом всё равно в испытании доучаствовал. Респект, — написали подписчика на странице актёра в "Инстаграме".

Отмечается, что это не первая травма для Глинникова — ранее он уже травмировал колено в пятом сезоне "Холостяка".

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