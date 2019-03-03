Актёр из "Интернов" пострадал на съёмках реалити-шоу

Звезда сериала "Интерны" Илья Глинников получил травму ноги во время участия в проекте "Последний герой. Актёры против экстрасенсов".
Как сообщает StarHit, Глинников неудачно упал, когда преодолевал полосу препятствий. Оказалось, что у него выбита коленная чашечка.
Впрочем, повредив ногу, актёр не оставил съёмки, продолжив выполнение задания.
— С больным коленом всё равно в испытании доучаствовал. Респект, — написали подписчика на странице актёра в "Инстаграме".
Отмечается, что это не первая травма для Глинникова — ранее он уже травмировал колено в пятом сезоне "Холостяка".
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