Депутат Рады рассказал, как Россия может помочь Украине вернуть Донбасс

Украина сможет вернуть Донбасс, если РФ станет гарантом выполнения ДНР и ЛНР новых соглашений, которые можно достичь в будущем. Об этом заявил депутат Рады и кандидат в президенты Юрий Бойко.

В интервью телеканалу "112 Украина" политик отметил, что для невоенного решения конфликта на юго-востоке страны необходимо поддерживать диалог между сторонами и "идти на компромиссы".

— Гарантии со стороны Российской Федерации по выполнению соглашений, которые будут достигнуты; особый статус этих территорий на несколько лет — на восстановление мирной жизни и инфраструктуры, — назвал условия для возвращения Донбасса Бойко.

Он также добавил, что всем жителям Донбасса, которые не участвовали в боевых действиях и не совершали преступлений, необходим закон об амнистии, поскольку сейчас "под уголовную ответственность может попасть любой учитель или врач", живущий в регионе.