Гуайдо намерен вернуться в Венесуэлу 4 или 5 марта

При этом политик пообещал призвать население к проведению массовых акций протеста на территории страны.

Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что планирует вернуться на родину 4 или 5 марта. Заявление политика прозвучало после его встречи с президентом Эквадора Ленином Морено.

— Я объявляю о своём возвращении домой. В понедельник и вторник, несмотря на то, что это дни проведения карнавала, мы будем меньше праздновать, но больше работать, — цитирует Гуайдо журналист Габриэль Бастидас в "Твиттере".

При этом политик пообещал призвать население к проведению массовых акций протеста на территории страны.

Кроме того, Гуайдо выразил надежду, что скоро в Венесуэле "пройдут свободные выборы".

Как сообщал Лайф, ранее стало известно, что Гуайдо возвращается на родину. В этой связи США предостерегли Каракас от ареста оппозиционера, а глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала, с чем столкнутся те, кто будет угрожать безопасности оппозиционного лидера.