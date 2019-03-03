Немецкие СМИ рассказали о "новой угрозе" Европе от "Северного потока — 2"

Ряд политиков в Германии считает, что запуск трубопровода испортит отношения между РФ и Западом.

Запуск трубопровода "Северный поток — 2" может "испортить отношения" между РФ и странами Запада. Об этом говорится в статье немецкого издания Handelsblatt.

К такому выводу пришёл автор публикации после того, как опросил ряд немецких политиков. Предметом опроса стало высказывание министра энергетики РФ Александра Новака в недавнем интервью "Газете.ru". Он отметил, что Москва сохранит транзит газа через Украину, однако назвал газотранспортную систему Незалежной устаревшей.

— Если высказывание Новака действительно считать последним словом, то Германия может столкнуться с кризисом доверия, а в отношении "Северного потока — 2" можно сказать, что слову России верить нельзя, — заявил политик Йоханн Вадефул.

Другие опрошенные также сообщили, что видят в словах Новака "сомнение в возможности продолжать транзит через Украину", и отметили, что проект "не отвечает интересам" Европы.

Напомним, ранее социологический опрос в Германии показал, что более половины жителей Германии приветствуют строительство "Северного потока — 2".