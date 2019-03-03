Министр обороны Венесуэлы в шутку вызвался "помочь" США с введением санкций

Глава Министерства обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес воспринял санкции США с иронией и вызвался "упростить" процесс введения санкций.

— Я приказал выслать полный список высших офицеров и адмиралов Вооружённых сил в Минфин США с целью облегчить им задачу введения санкций против революционеров — защитников Конституции и национального суверенитета, — написал Лопес в "Твиттере".

Как сообщал Лайф, ранее США ввели санкции в отношении 49 представителей Венесуэлы. Прежде в подобные списки попадали бывший вице-президент страны Рамон Каррисалес и министр нефти Мануэль Кеведо.

Напомним, в стране идёт противостояние легитимной власти в лице Мадуро и оппозиции во главе с руководителем парламента страны Хуаном Гуайдо, который объявил себя "временным главой государства".