Болтон: Мадуро cоврал о поставках в Венесуэлу медикаментов из России

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Каракас не получил никакой гумпомощи от России. Об этом он написал в "Твиттере".

По его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро "солгал о гуманитарном кризисе" и "нанимает преступников, чтобы те сожгли продовольствие и лекарства, предназначенные для народа".

— Теперь он врёт о якобы имевшей место помощи из России, — подытожил Болтон.

При этом он сослался на статью газеты El Nacional, в которой сообщается, что "обещанные российские медикаменты и оборудование так и не передали в местные медучреждения".

Как сообщал Лайф, российский лидер Владимир Путин передал венесуэльскому коллеге слова поддержки и солидарности. При этом президент Венесуэлы ранее поблагодарил Путина за поставку лекарств в страну.

В свою очередь, спецпосланник США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон не выступает против гумпомощи Каракасу со стороны Москвы, однако это должно быть сделано не через правительство действующего президента Николаса Мадуро.