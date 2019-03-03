Глыба льда упала на пенсионера в Саратове

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Глыба льда упала на пенсионера в Саратове

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Фото: © Pixabay

В Саратове заведено уголовное дело после падения ледяной глыбы на пожилого пешехода, попавшего в больницу.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, мужчина 1941 года рождения шёл вдоль двухэтажного здания, в этот момент с крыши дома ему на голову упала глыба со льдом.

В итоге пострадавший был госпитализирован.

Отмечается, что к директору управляющей компании ранее неоднократно принимались меры реагирования по вопросу очистки крыши дома от наледи.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

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