Глыба льда упала на пенсионера в Саратове

В Саратове заведено уголовное дело после падения ледяной глыбы на пожилого пешехода, попавшего в больницу.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, мужчина 1941 года рождения шёл вдоль двухэтажного здания, в этот момент с крыши дома ему на голову упала глыба со льдом.
В итоге пострадавший был госпитализирован.
Отмечается, что к директору управляющей компании ранее неоднократно принимались меры реагирования по вопросу очистки крыши дома от наледи.
Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
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