Президент Эквадора назвал Венесуэлу несостоявшимся государством

Читайте также

Президент Эквадора назвал Венесуэлу несостоявшимся государством

153

Фото: © Twitter / Lenín Moreno

Президент Эквадора Ленин Морено 2 марта назвал современную Венесуэлу несостоявшимся государством. Заявление прозвучало в ходе его встречи с главой оппозиции Хуаном Гуайдо, сообщает агентство EFE.

Оппозиционный лидер в свою очередь выразил признательность Морено в своём твиттере.

— Благодарю президента Ленина Морено за поддержку наших усилий, направленных на освобождение и восстановление Венесуэлы, — написал Гуайдо.

Как писал Лайф, в ходе встречи Гуайдо назвал дату своего возвращения в Венесуэлу. Ранее США предостерегли Каракас от ареста оппозиционера, а глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала, с чем столкнутся те, кто будет угрожать безопасности оппозиционного лидера.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×