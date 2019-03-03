Президент Эквадора назвал Венесуэлу несостоявшимся государством

Президент Эквадора Ленин Морено 2 марта назвал современную Венесуэлу несостоявшимся государством. Заявление прозвучало в ходе его встречи с главой оппозиции Хуаном Гуайдо, сообщает агентство EFE.
Оппозиционный лидер в свою очередь выразил признательность Морено в своём твиттере.
— Благодарю президента Ленина Морено за поддержку наших усилий, направленных на освобождение и восстановление Венесуэлы, — написал Гуайдо.
Как писал Лайф, в ходе встречи Гуайдо назвал дату своего возвращения в Венесуэлу. Ранее США предостерегли Каракас от ареста оппозиционера, а глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала, с чем столкнутся те, кто будет угрожать безопасности оппозиционного лидера.
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