Певица Валерия удалила пост в поддержку Зеленского из-за споров подписчиков

Певица Валерия сообщила, что удалила пост в "Инстаграме", в котором выразила поддержку кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому.

— Удалила предыдущий пост, потому что меньше всего я бы хотела, чтобы на моей странице люди начали ссориться, — написала исполнительница.

Ранее Валерия опубликовала пост в "Инстаграме", где раскритиковала скандал на украинском отборочном конкурсе на Евровидение-2019. Она заявила, что Зеленский смог бы "остановить беспредел в отношении представителей творческих профессий".

Напомним, выборы президента Незалежной пройдут 31 марта. За пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Согласно последним опросам, Зеленский занимает первое место — свои голоса за него готовы отдать 18,3% респондентов.