Виновата коррупция. Украину могут лишить безвиза с ЕС и помощи от МВФ

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International сообщила о возможной заморозке безвизового режима между Украиной и ЕС и помощи от МВФ.

Отмечается, что такие меры будут предприняты в том случае, если власти Незалежной не восстановят законодательную норму об ответственности государственных служащих за незаконное обогащение.

— Должностные лица, обвиняемые в коррупции, должны быть привлечены к ответственности, а верховенство права должно быть восстановлено, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В TI также подчеркнули, что действия властей Украины только ослабляют борьбу с коррупцией и направлены на "закрытие 65 антикоррупционных дел, в четырёх из которых фигурируют высокопоставленные чиновники".