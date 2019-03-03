Российский боец Магомедшарипов победил американца Стивенса на турнире UFC 235

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Забит Магомедшарипов победил Джереми Стивенса из США на турнире UFC 235, проходившем в Лас-Вегасе.

Поединок в полулёгкой весовой категории продлился все три раунда. В итоге 28-летний Магомедшарипов выиграл единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.

— Думаю, что где-то уже через бой будет титульный поединок. Стивенс достаточно высок в рейтинге, после него должен быть соперник из топ-5. А потом, если всё будет хорошо, то титул, — цитирует российского бойца ТАСС.

Магомедшарипов за всю карьеру провёл 18 поединков. В 17 из них он праздновал победу и один раз проиграл.