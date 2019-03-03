В деревне Универсиады в Красноярске поселились более 2 тысяч человек

В деревне Универсиады в Красноярске поселились более двух тысяч спортсменов и представителей спортивных делегаций из 54 стран. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что число жителей увеличится за счёт делегаций, которые прибудут в последующие дни соревнований. Всего в Универсиаде-2019 примут участие представители 58 стран.

Напомним, торжественное открытие Студенческих игр состоялось 2 марта. На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин. Универсиада-2019 продлится до 12 марта. За это время будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Ранее Лайф сообщил, что первое золото Универсиады завоевала российская лыжница Алиса Жамбалова.