Весенняя метель. Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 марта

Столичный регион сегодня окажется под властью южной периферии циклона — в Москве и области ожидаются потепление, облачная погода и снег, местами метель. Об этом сообщают специалисты центра погоды "Фобос".

Температура воздуха в столице поднимется до –2...0 градусов, в регионе — до –4...+1 градуса по Цельсию. Ветер будет дуть с востока со скоростью 6–11 м/с, его порывы могут достигать 11–16 м/с. Атмосферное давление опустится до 733 мм рт. ст.