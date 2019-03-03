Экс-советник главы ДНР опроверг информацию о задержании бывшего министра

Читайте также

Экс-советник главы ДНР опроверг информацию о задержании бывшего министра

4

Александр Казаков (слева) и Александр Тимофеев (справа). Фото: © VK/Александр Казаков

Бывший советник главы ДНР Александр Казаков опроверг сообщения о задержании экс-министра финансов и сборов республики Александра Тимофеева. Об этом сообщается на странице Казакова в соцсети "ВКонтакте".

В своём интервью порталу "Политнавигатор" Казаков также отметил, что выяснит, "кто, зачем и почему именно сейчас запустил этот фейк".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о задержании сотрудниками спецслужб Александра Тимофеева в Ростове-на-Дону.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×