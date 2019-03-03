Путин пообщался с российской сборной на Универсиаде-2019 — видео

Общаясь со спортсменами, глава государства пообещал уделить внимание развитию спортивного движения в регионах страны.

Президент России Владимир Путин пообщался с российской сборной на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. В беседе со спортсменами глава государства отметил, что Универсиада по численности сопоставима с зимними Олимпийскими играми.

Общаясь с российской сборной, Путин пообещал уделить внимание развитию спортивного движения в регионах России.

— Мне бы очень хотелось, чтобы у нас спорт развивался и в регионах. У нас сейчас запускается хорошая программа на "Матч ТВ", где пойдёт информация, что на региональном уровне делается для развития спорта, — сказал глава государства.

После короткого общения президент решил сделать коллективное фото с юными спортсменами, и в результате фотосессия стала одной из самых продолжительных. Спортсмены не хотели отпускать российского лидера.

Напомним, что Универсиада стартовала в Красноярске 2 марта, соревнования завершатся 12 марта. Первое золото завоевала российская лыжница Алиса Жамбалова. Ранее глава государства посетил главный операционный центр Универсиады-2019.