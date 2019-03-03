Гуайдо объявил о возвращении в Венесуэлу

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что возвращается в Боливарианскую Республику. На своей странице в "Твиттере" незаконно объявивший себя временным президентом страны также призвал к новым выступлениям 4 и 5 марта.

— Объявляю о моём возвращении в страну и призываю к выступлениям на всей территории страны в понедельник и вторник, — говорится в сообщении.

Ранее Гуйдо заявил, что не боится тюрьмы после возвращения в Венесуэлу. В связи с этим США предостерегли Каракас от ареста оппозиционера, а глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала, с чем столкнутся те, кто будет угрожать безопасности оппозиционного лидера.