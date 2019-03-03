Названы самые распространённые психические расстройства россиян

Больше всего граждане страдают от расстройств, протекающих без психоза, но при которых они нуждаются в госпитализации.

Самыми распространёнными психическими расстройствами у россиян оказались расстройства непсихотического характера. Об этом сообщили в Минздраве РФ. Отмечается, что таковые диагностированы у более чем двух миллионов граждан.

Как рассказал RT руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Борис Казаковцев, подобные заболевания характерны для молодёжи или людей среднего возраста.

Это общее название для невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза, когда человек вообще уже не осознаёт, что с ним происходит, нуждается в госпитализации Борис Казаковцев

Наиболее распространены расстройства, связанные с поражением головного мозга, стрессами и неврозами, а также с поведенческими мотивами у детей и подростков.

На втором месте идут психозы и слабоумие, следом — умственная отсталость.