В Астрахани село на мель судно, перевозившее зерно в Иран

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В Астрахани село на мель судно, перевозившее зерно в Иран

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Фото: © Ars / fleetphoto.ru

В Астраханской области село на мель судно "Сепано", перевозившее зерно в Иран. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Инцидент произошёл 3 марта между населёнными пунктами Ниновка и Федоровка. Отмечается, что у судна нет пробоин, утечки нефтепродуктов и никто из членов экипажа не пострадал.

— На борту находится 14 человек экипажа (запас еды — 10 суток), — говорится в сообщении ведомства.

Судно перевозит около пяти тысяч тонн зерна в Иран. В настоящий момент судовладелец решает вопрос о привлечении буксира.

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