В Астрахани село на мель судно, перевозившее зерно в Иран

В Астраханской области село на мель судно "Сепано", перевозившее зерно в Иран. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Инцидент произошёл 3 марта между населёнными пунктами Ниновка и Федоровка. Отмечается, что у судна нет пробоин, утечки нефтепродуктов и никто из членов экипажа не пострадал.

— На борту находится 14 человек экипажа (запас еды — 10 суток), — говорится в сообщении ведомства.

Судно перевозит около пяти тысяч тонн зерна в Иран. В настоящий момент судовладелец решает вопрос о привлечении буксира.