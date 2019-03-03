В Москве все дети до 2,5 года обеспечены местами в детских садах

Сергей Собянин заявил, что администрация города намерена обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей и более младшего возраста.

Власти Москвы обеспечили всех детей в возрасте до двух с половиной лет местами в детских садах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала "Россия 1".

— Впервые мы обеспечили дошкольными учреждениями всех детей до 2,5 года. Помните, когда-то была задача обеспечить детей с трёх лет, потом с 2,8 года, потом — с 2,5 года, — сказал Собянин.

Он отметил, что теперь в соответствии с указом президента власти намерены обеспечить детей и более младшего возраста местами в дошкольных учреждениях.