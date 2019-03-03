Порошенко заявил о туристическом потенциале Украины

Украинский лидер призвал обратить внимание на Одессу, которая, по его словам, уже является туристической столицей и культурным центром страны.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Незалежная может быть лидером в сфере туризма. Такое заявление глава государства сделал во время визита в Одесскую область, сообщает его пресс-служба.

— Украина может быть лидером в сфере туризма. Тот, кто сомневается в этом, пусть приедет в Одессу и посмотрит, какая она красавица, — сказал он.

По его словам, Одесса должна стать "лидером восточноевропейской туристической отрасли". Президент добавил, что город уже является туристической столицей Украины и культурным центром государства.

Как сообщалось ранее, несмотря на официальную позицию Киева, в первой половине 2018 года Россию с частными, деловыми визитами и с целью турпоездки посетило почти четыре миллиона украинцев.