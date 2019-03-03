"Зачем дураков делать?" Глава ГИБДД обматерил начальника волгоградской ГАИ

Начальник ГИБДД России Михаил Черников устроил жёсткий разнос руководителю ГАИ Волгоградской области из-за низкой эффективности работы и оттока кадров. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Глава ГИБДД отметил, что просмотрел справку о проделанной работе, но ничего нормального там не увидел.

— Чем вы там занимаетесь?! На *** мне здесь шесть листов героических подвигов, шесть листов! А что толку?! — возмутился Черников.

Глава ГИБДД также пригрозил инициировать вызов руководителя регионального главка в центральную аттестационную комиссию для рассмотрения вопроса о занимаемой должности.

— Зачем дураков делать из нас и из меня? — отметил он.

Волгоградскому полицейскому Черников посоветовал вспомнить школьные годы.

— Я говорю, что цифры отрицательные, а мне в ответ: "Нет, у меня всё хорошо, и всё нормально, и всё стабилизировалось". Вы доросли... до чего? Откройте математику, третий класс, почитайте... сравнение цифр. Начал тут говорить мне! — сказал начальник.