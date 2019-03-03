Королевские страсти. Меган Маркл захотели свергнуть

При этом есть надежда, что люди смогут увидеть в ней остроумную и достойную женщину.

Супруга принца Гарри Меган Маркл может стать жертвой заговора, который начали готовить против неё придворные. Об этом сообщила биограф королевской семьи Анна Пастернак, сообщает The Mirror.

Она отметила, что разработкой плана занялись "люди в сером", как их называла принцесса Диана. Они же могут стать настоящей угрозой для будущего наследника.

— Меган — как граната, которую бросили в эту архаичную систему. Взрывы уже начались и, я думаю, ещё продолжатся, — заметила Пастернак.

При этом есть надежда, что люди смогут увидеть в ней остроумную и достойную женщину и поймут, что оклеветали её.