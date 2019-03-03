"Ничего не имею против него". Каррера заявил, что пожмёт руку Глушакову

Бывший главный тренер красно-белых считает, что между ними не было недопонимания, а ситуацию себе создал сам полузащитник.

Экс главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер" заявил, что не держит зла на капитана команды Дениса Глушакова.

— Я пожму руку Глушакову. Ничего не имею против него. Если проблема была, то он сам себе её создал, — отметил Каррера.

Напомним, что между бывшим главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой и полузащитником красно-белых Денисом Глушаковым разгорелся скандал из-за поста актёра Дмитрия Назарова, в котором он раскритиковал в стихотворной форме наставника "Спартака" Массимо Карреру. Эту запись в "Инстаграме" лайкнули Глушаков и защитник команды Андрей Ещенко.