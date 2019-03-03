Нелегальная торговля. В WWF рассказали, почему в России исчезают редкие животные

Несмотря на то что за последние 20 лет в стране был усилен таможенный контроль, контрабанда животных остаётся проблемой.

Директор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) Владимир Кревер рассказал, почему в России исчезают некоторые виды животных.

По его словам, главная причина исчезновения видов — нелегальная торговля животными. Под угрозой истребления находятся хищные птицы, морские млекопитающие, некоторые китообразные и другие животные.

— Например, на Камчатке кречеты были истреблены полностью, и всё в целях торговли. В Алтай-Саянском регионе тоже активно ловят птиц семейства соколиных — сапсанов и балобанов, — приводит его слова ТАСС.

Многие из них потом оказываются в Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне, Кувейте или Китае. При этом процветает интернет-торговля. Кревер отметил, что цена на нелегальный товар переваливает за миллионы долларов.

— Дело в том, что их ловят на ограниченных участках, акваториях. И эти небольшие территориальные группировки вылавливаются в ноль. Вид в природе не исчезает, но он исчезает в данном месте, — добавил он.

Он добавил, что в России за последние 15–20 лет усилился таможенный контроль, но контрабанда остаётся проблемой и несёт угрозу для животных.