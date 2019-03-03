С третьей попытки. Во Львове снесли Монумент славы советским воинам — видео

Рабочие с третьей попытки снесли во Львове стелу Монумента славы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях, пишут украинские СМИ.
Предыдущие две попытки были неудачные. В ближайшее время рабочие приступят к разбору бетонной конструкции.
Группа, которая занималась демонтажем монумента, была создана городскими властями ещё в 2017 году. Как позднее выяснилось, по закону о так называемой декомунизации памятник не является символикой коммунистического режима и не подлежит обязательному уничтожению. Тогда львовские власти постановили, что конструкция находится в аварийном состоянии и её нужно снести. По словам замглавы Львова Андрея Москаленко, часть памятника возможно передадут в местный музей террора.
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