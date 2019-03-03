Матвиенко призвала остановить попытки сменить власть в Венесуэле

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Матвиенко призвала остановить попытки сменить власть в Венесуэле

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Фото: © РИА Новости/Карлос Эррера

Она заявила, что государства, которые выбирают политику свержения правительства в другой стране, снова пробуют свои силы.

Международному сообществу следует перестать пытаться незаконно сменить власть извне в суверенных государствах, в том числе в Венесуэле. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время встречи с венесуэльским вице-президентом Делси Родригес.

— Международное сообщество обязано остановить эти негативные тенденции, — сказала Матвиенко.

По её словам, государства, которые считают возможной "незаконную смену власти в суверенных государствах", в очередной раз пробуют свои силы и последствия подобной политики видны на примерах Ливии и Ирака.

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