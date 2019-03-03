"Мы совершили чудо". Кадыров подвёл итоги 12 лет руководства в Чечне

Он также отметил, что республика сумела залатать все раны и стать одним из самых безопасных регионов в стране.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что развитие республики за 12 лет является "чудом". Об этом он написал в своём телеграм-канале.

В субботу, 2 марта, исполнилось 12 лет со дня утверждения Кадырова на должность главы республики. В 2007 году перед Чечнёй стоял ряд острых проблем, среди которых значился международный терроризм.

— Следуя курсу нашего первого президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, и при поддержке президента РФ Владимира Путина мы совершили чудо! — написал Кадыров.

Он также отметил, что республика сумела залатать все раны и стать одним из самых безопасных регионов в стране.

Кадыров обратил внимание на разгром терроризма, сокращение безработицы и привлечение многомиллиардных инвестиций в республику. Кроме того, были обеспечены достойные условия для развития промышленности, образования и здравоохранения.

— И это только начало. И пока в моей груди бьётся сердце, я буду упорно трудиться во благо нашего народа и Отечества — России, — добавил Кадыров.