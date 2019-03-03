"Старший ещё хрипел". Подробности пожара на Урале, в котором погибли трое детей

Глава семейства в момент инцидента был на работе до восьми утра, а супруга ушла на утреннюю дойку, дети же в это время спали.

Жительница села Нововарламово Челябинской области рассказала подробности страшного пожара в частном доме, который унёс жизни троих детей. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Женщина отметила, что трагедия случилась в тот момент, когда глава семейства был на работе, а его супруга ушла на утреннюю дойку. Их дети в это время спали.

— Соседи увидели, как чёрный дым валит. У меня муж пошёл туда, дверь открыл, а там — чернота, копоть, всё плавилось, — говорит она.

Муж соседки побежал обратно и по дороге встретил главу семейства, чей дом загорелся.

— У тебя дом горит, побежали бегом. Дома-то есть кто? — сказал он.

— Да нет, Света на работе, — ответил мужчина.

— А дети?! — уточнил сосед.

— Его будто шандарахнуло. Они побежали, вытащили этих ребятишек. Младшие дети были уже мёртвыми, а старший ещё хрипел. Они стали их трясти, пытались оказать какую-то помощь, но было уже поздно, — говорит соседка.

Самой младшей девочке должно было исполниться два года этим летом, старшему мальчику — шесть.

По факту пожара следователями регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".