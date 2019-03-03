Ещё один ребёнок, пострадавший при взрыве газа в Назрани, умер в больнице

Накануне, 2 марта, скончалась девочка. Сегодня стало известно о смерти 13-летнего подростка.

Ещё один ребёнок, серьёзно пострадавший при взрыве бытового газа в Назрани в частном доме, умер в больнице в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Алихан Тумгоев в своём инстаграм-аккаунте.

Как отмечается, состояние троих пострадавших несовершеннолетних изначально оценивалось как тяжёлое, но стабильное. Накануне, 2 марта, стало известно о смерти одного из них — девочки.

— Печальные новости продолжают поступать. От полученных ожогов в больнице Приволжского исследовательского медуниверситета умер 13-летний мальчик, — написал Тумгоев.

Две женщины, находившиеся во время взрыва вместе с детьми и попавшие в тяжёлом состоянии в реанимацию, получили ожоги от 30 до 50% поверхности тела. У двух детей тела были поражены на 30–70%.