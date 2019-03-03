Праздник с плюсом. Синоптики рассказали о погоде 8 марта в Москве

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Праздник с плюсом. Синоптики рассказали о погоде 8 марта в Москве

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Несмотря на снег, который наблюдается за окном сегодня, март обещает быть теплее, нежели в прошлом году.

В Международный женский день москвичей ждёт тёплая погода с положительными температурными значениями. Об этом ТАСС рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

— Днём 8–9 марта температура будет выше нормы. Слабоотрицательная ночью — от минус двух до минус пяти, днём — положительная, — отметил метеоролог.

Он подчеркнул, что, несмотря на ужасную погоду в начале месяца, март обещает быть теплее, нежели в прошлом году.

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