Праздник с плюсом. Синоптики рассказали о погоде 8 марта в Москве

В Международный женский день москвичей ждёт тёплая погода с положительными температурными значениями. Об этом ТАСС рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
— Днём 8–9 марта температура будет выше нормы. Слабоотрицательная ночью — от минус двух до минус пяти, днём — положительная, — отметил метеоролог.
Он подчеркнул, что, несмотря на ужасную погоду в начале месяца, март обещает быть теплее, нежели в прошлом году.
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