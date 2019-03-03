"Пусть пешком идут". В Сети высмеяли катера, не доплывшие до Украины

Были и те, кто пристыдил украинские власти за то, что они покупают "мусорную" технику.

Пользователи социальных сетей высмеяли сообщения о двух американских катерах, которые были списаны в сентябре 2018 года и переданы Украине, но которые никак не могут до неё доплыть. Юзеры, в частности, предложили Киеву несколько способов решения этой проблемы.

Тогда пешком пусть идут Георгий Гаврилов.

— Пусть телепортируются, — предложила Наталья Грибенко.

Илон, запускай ракету вместе с катерами!! Евгений Касич

Нашлись и те, кто пристыдил украинские власти за то, что они покупают "мусорную" технику.

— Опять хлам к хохлам, — сказал Андрей Мазиков.

Штаты эти корабли, видать, прям от сердца оторвали Виталий Коршунов

— Гребите веслами, хлопцы. Самим-то не стрёмно эти катера брать, которые уже ни на что не годные? — написал Руслан Щукин.

Как сообщалось ранее, катера не смогли добраться до Украины из-за их технического состояния, которое пока не позволяет им переплывать океан. По словам помощника госсекретаря США Джорджа Кента, передача судов произойдёт в этом году.